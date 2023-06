Strade e sicurezza "Basta stragi di pedoni"

di Rosella Formenti

Sicurezza stradale in città: ci sono attraversamenti pedonali pericolosi sui quali chiedono attenzione i consiglieri comunali Emanuele Fiore (gruppo misto) e Marco Lanza, capogruppo della Lista Antonelli con una mozione. Firme bipartisan poiché Lanza è esponente della maggioranza, ma sull’argomento c’è condivisione e dunque ha sottoscritto l’atto presentato dal collega del Gruppo misto e che sarà discusso in consiglio comunale. Le situazioni sulle quali bisogna intervenire riguardano gli attraversamenti per i pedoni che risultano pericolosi in qualsiasi momento della giornata per l’elevato numero di veicoli che percorrono alcune vie in prossimità di asili nido e scuole per l’infanzia, come scrivono Fiore e Lanza " in viale Stelvio 69 e in via 24 Maggio 5". Ma ci sono anche altre zone per i quali richiedono più sicurezza e sono : piazza San Michele, via Della Ricordanza angolo via 24 Maggio, piazzale Solaro. Spiega Fiore "Considerato che il comune ha deciso di dotarsi del Pums (piano urbano per la mobilità sostenibile) quale strumento per pianificare la mobilità urbana noi chiediamo al sindaco Emanuele Antonelli e alla giunta di individuare le situazioni più a rischio nei pressi delle scuole (asili nido e infanzia) pubbliche e private e di introdurre le soluzioni ritenute più idonee a ridurre la velocità dei veicoli in transito e agevolare l’attraversamento pedonale in sicurezza". Di recente si sono conclusi in città gli incontri pubblici promossi dall’assessorato alla Sicurezza, guidato dall’assessore Salvatore Loschiavo dedicati al Pums, occasione di confronto importante nei vari quartieri nei quali i cittadini hanno potuto far presente le criticità relative alla mobilità e anche avanzare proposte che sono al vaglio dei tecnici nella definizione del documento che entro l’anno dovrebbe essere approvato in giunta. Tra gli interventi che da parte dell’amministrazione saranno ancora attuati gli attraversamenti pedonali rialzati nelle situazioni in cui saranno l’unico strumento tecnico per ridurre la velocità come pure gli attraversamenti luminosi. Un momento di approfondimento importante è stato il convegno di maggio sulla sicurezza stradale, in particolare quella dei ciclisti e degli utenti più deboli della strada dal titolo "La strada è di tutti.