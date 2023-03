Strade chiude: luci “da registrare”

Viale Cadorna chiude le carreggiate per un paio di giorni così da permettere la modifica dell’impianto di illuminazione e molti si chiederanno: "Ma non era appena stato rifatto tutto il viale, illuminazione compresa?". Risposta esatta, ma evidentemente alcune carenze già evidenti alla fine dei lavori in questione hanno fatto propendere per un nuovo intervento. Prima la cronaca di questi giorni, che racconta come nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo la viabilità di viale Cadorna, in orario diurno, sarà modificata per consentire di effettuare i lavori di "rifunzionalizzazione", così vengono definiti, dell’illuminazione pubblica. In particolare, dalle 7 alle 18 di sabato 4 marzo e dalle 7 alle 13 di domenica 5 marzo la circolazione dei veicoli, con la sola eccezione per i residenti, sarà vietata su entrambe le corsie nella direzione corso Sempione – via del Carmelo, mentre sarà consentita su una sola corsia nella direzione via del Carmelo – corso Sempione limitatamente al tratto di strada interessato dai lavori. Sarà vietata anche la circolazione in via Pirandello da via Morganti a viale Cadorna ad eccezione dei veicoli dei residenti per raggiungere gli accessi privati. Viale Cadorna, così come l’illuminazione del viale, era stato rifatto integralmente nel 2016".

P.G.