Strada in stato di abbandono tra buche e ramaglie, è protesta

Una strada divisa in due, tra Magenta e Marcallo con Casone. Venendo da quest’ultimo comune si chiama strada vicinale delle Vigne, arrivando da Magenta (nella foto il sindaco Luca Del Gobbo), dopo la rotonda di via Espinasse, si chiama strada Marcallo. Entrando in quella via, le villette sul lato destro sono di proprietà di famiglie marcallesi e guardano in faccia alle abitazioni dei magentini. Per entrambi i residenti è una strada abbandonata. "In questi giorni – spiega uno di loro – un privato sta procedendo al taglio delle piante e le ramaglie vengono lasciate nel canale come se nulla fosse. Questo dalla parte del comune di Magenta e la stessa cosa sta accadendo sull’altro lato per Marcallo con Casone a lato del canale Villoresi. Non è certo un bel vedere". La strada è dissestata, piena di buche. Lasciate fin da tanti anni fa quando ci passavano i mezzi pesanti diretti verso una ditta. Ora i mezzi pesanti non ci passano più, ma il transito di auto è comunque notevole. Ci troviamo proprio all’imbocco della strada statale 11. L’assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco di Magenta Enzo Tenti spiega che, "una volta che sarà approvato il bilancio consuntivo si procederà a trovare una convenzione con il comune di Marcallo con Casone per provvedere all’asfaltatura". Quella rivelata dal comune di Magenta è la soluzione ottimale e auspicata dai residenti. All’altezza della rotonda un cartellone pubblicitario che svettava lungo il passaggio della strada statale 11 giace sul prato.

"È così da mesi – raccontano – e nessuno si è mai preso la briga di ritirarlo. Sappiamo solo che è li e nessuno se ne occupa". "Non è giusto che questa via venga lasciata in abbandono – dice il residente – Contiamo che si trovi un accordo, almeno per l’asfaltatura di tutto il tratto. Tempo fa ci avevano detto che era una strada privata, cosa non vera. Fatto sta che non si è mai intervenuti in maniera decisa e nemmeno con rattoppi".

Graziano Masperi