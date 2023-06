Stra Magenta, le vere star sono il piccolo Elia e papà Giacomo

Magenta, 30 giugno 2023 – All’età di un anno il piccolo Elia è stato colpito da una mielite di origine virale. L’infezione è stata curata ed è passata, ma il danno a livello motorio lo ha lasciato.

Oggi Elia ha quasi otto anni e, grazie al papà Giacomo, ha scoperto una grande passione. Quella di partecipare alle corse su strada. L’altra sera Giacomo si è presentato alla linea di partenza della Stra Magenta, una corsa di 10 chilometri alla quale hanno partecipato altri 500 runner. Ma Giacomo non era solo. Afferrava con ambo le mani la carrozzella speciale all’interno della quale c’era Elia. E insieme hanno percorso i due giri da cinque chilometri l’uno passando dal centro storico di Magenta, dai giardini di Casa Giacobbe, da piazza Liberazione. Tra gli applausi della gente che batteva il cinque ad Elia.

"Siamo tesserati con il gruppo del Tapascione Running Team di Robecco ed è stata una grande gioia per tutti – commenta papà Giacomo – tutti ci hanno accolto benissimo, a cominciare dal presidente Stefano Colombo. Ci siamo sentiti in una famiglia. Prima eravamo da soli, ma adesso far parte di una vera società sportiva è decisamente meglio". L’obiettivo è chiaro. Ed è quello di favorire l’inclusione dei ragazzi affetti da difficoltà motorie come Elia.

“Tutto è nato per caso, circa tre anni fa – ricorda Giacomo – Ridendo e scherzando abbiamo partecipato a numerose corse bellissime come la Sarnico Lovere e a tre maratone. A Milano, Firenze e Praga". Elia è entusiasta di queste continue avventure che sta vivendo a stretto contatto con il papà.

“La città più bella che ho visto è stata Praga – racconta Elia – mi è piaciuta tantissimo. La cosa più bella è conoscere sempre tantissime persone”. Giacomo ha aperto una pagina social che si chiama "Puoi come vuoi”.

“Raccontiamo le nostre esperienze – spiega Giacomo – l’ultima maratona è del mese di maggio ed è quella di Praga. La prima maratona da soli dove abbiamo veramente capito il significato della citazione “a Maratona si corre per trenta chilometri con le gambe, 10 con la testa, 2 con il cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi”. Un arrivo inaspettato che penso abbia lasciato il segno non solo a me ed Elia".

Ora Giacomo ed Elia pensano alle prossime avventure come La maratona di Venezia. "Non per battere dei record o dimostrare chissà cosa – conclude Giacomo – ma per favorire l’inclusione e sempre con il sorriso".