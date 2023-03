Stop all’alta velocità Ora la Polizia locale si è dotata di Telelaser

A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini relative al superamento dei limiti di velocità dei veicoli in centro abitato, la polizia locale di Inveruno si è dotata di un Telelaser per dei servizi mirati di controllo della velocità dei veicoli, al fine di garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza nella circolazione stradale. Grazie a questo strumento di ultima generazione la polizia locale effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui si compie la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell’attività di controllo. I controlli con telelaser prevedono che la postazione sia ben visibile e sempre debitamente presegnalata dell’apposita segnaletica mobile "Controllo elettronico della velocità".