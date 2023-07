Stop all’abbandono di rifiuti Multa in arrivo per l’incivile

È stato identificato in breve tempo e sarà multato come da regolamento l’autore di un consistente abbandono di rifiuti in una zona di campagna nei pressi di via Martiri di Bologna, a San Martino. "La segnalazione è arrivata ieri dai volontari di Bareggio Pulita, che hanno trovato tra i sacchi alcuni indizi utili a risalire al responsabile - spiega il vicesindaco Roberto Lonati -. E’ stata subito allertata la Polizia locale, che ha avviato le indagini e stamattina mi ha comunicato di avere identificato il colpevole. L’area è già stata bonificata". Tolleranza zero resta la parola d’ordine per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale: "Ringrazio il mio predecessore Lorenzo Paietta per il grande lavoro iniziato con la passata Amministrazione - continua il vicesindaco Lonati -. Anche nel nuovo mandato, l’Amministrazione continuerà, e se possibile intensificherà ulteriormente, la lotta contro questo malcostume. Un grande ringraziamento anche all’associazione Bareggio Pulita e alla Polizia locale per il supporto che ci danno in questa battaglia". Nel report 2022 l’amministrazione si è concentrata sull’abbandono rifiuti. Le multe comminate sono state 29 per 13.450 euro accertati. Nel 2022 gli agenti hanno effettuato 298 controlli sui rifiuti e pattugliato il territorio per un totale di 1.460 ore. Ch.S.