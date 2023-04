Stop alla fuga di talenti: via al corso di robotica

Passa anche dalla formazione la sfida per rilanciare le imprese dell’Alto Varesotto, fortemente provate dalla fuga dei lavoratori verso le imprese del Canton Ticino. Un fenomeno non nuovo, spinto dall’importante differenziale degli stipendi tra un lato e l’altro del confine, che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più importanti. Il problema per le imprese italiane è la perdita di talenti, in particolare giovani con un’ottima qualifica professionale, che dopo qualche anno di apprendistato in Italia scelgono le retribuzioni svizzere. La fame di competenze nelle aziende varesine è diventata sostanziale: da qui la disponibilità di Its Incom a rispondere alle esigenze delle imprese con l’avvio di un percorso Ifts in apprendistato formativo per l’anno scolastico 20232024 finalizzato alla formazione di tecnici superiori di automazione e robotica. "C’è la necessità di avvicinare giovani preparati alle nostre aziende e noi, insieme all’Its Incom, lo abbiamo fatto, portando il cuore formativo a Luino e inserendo nel percorso formativo molti imprenditori-docenti, affinché gli studenti possano apprendere il lavoro sin nel profondo della sua applicazione nel concreto di un’impresa", spiega il presidente di Confartigianato Varese Davide Galli. Il corso si svolgerà a Luino: a differenza di quelli tradizionali l’assunzione avverrà all’inizio dei percorsi in apprendistato. I partecipanti saranno dipendenti a cui l’azienda offre l’opportunità di specializzarsi proseguendo nella formazione: 500 ore in aula con professionisti del settore e 500 in azienda. I partecipanti verranno assunti direttamente dall’azienda con un contratto della durata di un anno, fino all’ottenimento del diploma di specializzazione. Periodo in cui apprenderanno le competenze ricevendo una paga proporzionale alle ore lavorate. L.C.