Stadio a soqquadro Preso il ladro-vandalo

Identificato e denunciato l’autore dell’intrusione del 16 maggio allo Stadio Speroni di via Ca’ Bianca. Le indagini della polizia di Stato di Busto Arsizio hanno portato a un uomo 51enne residente nel Saronnese, già noto alle forze dell’ordine, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza. Dunque quella sera, poco dopo le 20, l’allarme aveva richiamato l’attenzione dei dipendenti della Pro Patria, che erano solo riusciti a intravvedere qualcuno che scavalcava la recinzione dello stadio, dileguandosi. Le pattuglie del Commissariato avevano constatato la forzatura delle porte di alcuni uffici, messi a soqquadro. Le indagini facevano ipotizzare un maldestro tentativo di furto. Decisivi i rilievi della Scientifica di via Foscolo che, nei locali visitati dall’intruso e non accessibili al pubblico o a persone diverse dai dipendenti della Pro Patria, hanno repertato impronte digitali latenti poi risultate appartenere al pregiudicato. L’uomo agli agenti non ha saputo spiegare la presenza delle sue impronte nello stadio, limitandosi a dire di essere solito compiere simili “imprese“, come confermano i precedenti, senza neppure rendersene conto. L’accusa è di tentato furto aggravato e danneggiamento.