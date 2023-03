Spruzza spray urticante nel vagone Identificato e denunciato un minorenne

di Lorenzo Crespi

Un treno bloccato per un gesto inspiegabile di un ragazzino minorenne che ora dovrà pagarne le conseguenze. È quanto successo su un convoglio Trenord proveniente da Varese e diretto a Laveno Mombello. Il protagonista della vicenda è un diciasettennne dell’Alto Varesotto, denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Luino. I fatti risalgono al 16 dicembre scorso. Nel primo pomeriggio di quel venerdì il ragazzo aveva utilizzato, per futili motivi, uno spray urticante, provocando uno stato di malessere a diversi passeggeri.

Un episodio a causa del quale il treno era rimasto fermo per circa quaranta minuti presso la stazione di Cittiglio per consentire le cure sanitarie alle vittime. Nell’immediatezza il minore era riuscito a farla franca, allontanandosi velocemente prima dell’intervento dei carabinieri della stazione di Laveno Mombello.

Le successive indagini, condotte dai carabinieri di Cuvio, corroborate da testimonianze e dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno poi consentito di individuare nel giovane il presunto responsabile del deprecabile gesto. Il diciassettenne è stato quindi denunciato alla Procura per i Minorenni di Milano per l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e quanto verrà eventualmente ravvisato dall’Autorità giudiziaria.

Un episodio che rientra in quella che ormai sta diventando una triste abitudine: le cronache tanto nazionali quanto locali riportano con una certa frequenza notizie su aggressioni e minacce ai danni di personale in servizio sui convogli e presso le stazioni ferroviarie, nonché di reati commessi a bordo degli stessi treni. Gli autori, nella maggioranza dei casi, sono bande formate da giovanissimi che si lasciano a volte andare a vandalismi gratuiti, furti e rapine, causando spesso ingenti danni e lesioni a persone che hanno la sola "colpa" di aver incrociato questi soggetti. Da tempo i carabinieri della Compagnia di Luino sono impegnati in attività preventive in prossimità delle stazioni, specie quelle più distaccate e dunque prive di specifici servizi di vigilanza.