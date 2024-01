Spazio mamma a sostegno dei neo-genitori

Si chiama “Spazio mamma - primi passi insieme“ il progetto lanciato dall’amministrazione comunale che prenderà il via il 5 febbraio, in via sperimentale fino a luglio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. La sede è la biblioteca in piazza San Lorenzo, i bambini fino a tre anni potranno giocare insieme, seguiti da professionisti del mondo dell’educazione mentre mamme e papà avranno l’opportunità di socializzare tra loro, condividere esperienze e ricevere il sostegno necessario da personale qualificato, quindi educatori, pediatri, psicologi. "È un’iniziativa importante – dice l’assessore ai Servizi sociali Chiara Allai –. Attraverso la formazione, l’auto mutuo aiuto e la presenza di personale qualificato, i genitori possono essere supportati da professionisti dell’educazione che li aiuteranno a gestire con maggiore sicurezza tutte le criticità educative che caratterizzano i primi anni di vita del bambino. Con questo progetto, mettiamo a disposizione delle famiglie non solo uno spazio dove poter far giocare i propri figli, ma anche un luogo dove ricevere supporto da personale qualificato" .

Per le neo mamme, inoltre, un modo per sentirsi meno sole avendo la possibilità di incontrare altre mamme e condividere esperienze legate alla maternità. Educatori, psicologi, pediatri saranno riferimenti importanti per mamme e papà, rispondendo alle domande e ai dubbi che possono accompagnare i genitori nel percorso di crescita nei primi anni dei loro figli. Il servizio sarà gratuito, il primo appuntamento allo “Spazio mamma“ in biblioteca è il 5 febbraio.

Ros.For.