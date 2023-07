Spazi alle associazioni senza sede

Quattordici spazi di proprietà comunale messi a disposizione, alcuni da subito altri in un futuro non lontano, di associazioni ed enti del terzo settore che svolgono la loro attività senza fini di lucro: in questi giorni il Comune di Legnano ha pubblicato il bando e saranno ora le associazioni a candidarsi e a presentare le loro esigenze. Dalla procedura sono esclusi l’assegnazione e l’uso di spazi negli impianti sportivi e palestre comunali, disciplinati dal Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Sono ugualmente escluse dall’avviso le imprese sociali e le cooperative sociali. Tra gli immobili inclusi nell’elenco, anche una sede delle associazioni che si appresta a conoscere un intervento di ristrutturazione importante, ossia la palazzina di via Venezia (nella foto), quindi non immediatamente disponibile. L’amministrazione comunale aveva già svolto una prima analisi dei fabbisogni di spazi delle associazioni che già occupano parti degli immobili comunali e di raccolta delle necessità delle realtà associative che non sono già assegnatarie di spazi.

Chiusi i termini per la presentazione delle domande, le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse a una commissione appositamente nominata per la loro valutazione di merito. Termine per presentare la domanda di partecipazione sono le 23.59 del 31 agosto, attraverso il portale istituzionale del Comune di Legnano.

Paolo Girotti