Spari fuori dal bar di Turbigo. L’imputato chiede d’accedere alla giustizia riparativa

Rigels Gjinaj, imputato per la morte del 23enne albanese Emanuel Rroku, la sera 16 settembre 2022 fuori da un bar nella centralissima via Allea Comunale di Turbigo (nella foto la ricostruzione), ha chiesto il percorso di giustizia riparativa, così come previsto dalla riforma Cartabia. La richiesta che porterà il tribunale di Busto Arsizio a contattare i familiari del ventitreenne turbighese sull’istanza presentata dall’imputato, apre di fatto uno spiraglio di pace che potrebbe portare a un confronto con l’assassino trentaquattrenne difeso dall’avvocato Antonio Buondonno. Alla fine di maggio davanti alla Corte d’Assise disse: "Non volevo ammazzare nessuno, vorrei tornare indietro e cancellare tutto questo dolore". E ancora: "Non doveva succedere, ci penso giorno e notte. È morto Emanuel ma poteva succedere a chiunque tra quelli che erano lì, anche a me. Potevamo e dovevamo evitare che accadesse ma ora è tardi. Voi mi odierete per sempre e io porterò questo dolore per sempre. Perdonatemi". Intanto in tribunale arriva la perizia balistica: il proiettile mortale fu sparato da una distanza tra i 25 e i 45 cm. I Ris di Parma hanno ricostruito la scena dell’omicidio commesso da Gjinaj Rigels, per capire se l’omicidio fosse volontario o meno. I quattro militari del reparto investigazioni scientifiche di Parma hanno assemblato anche i video che lasciano comunque un buco di sette minuti e l’audio non corrisponde a colpi d’arma da fuoco. Sempre secondo i Ris il proiettile raggiunse una maglia della collana di acciaio che Emanuel indossava prima di colpire la giugulare, con una traiettoria modificata dalla catena. Cosa questa che, secondo consulenti della difesa, potrebbe aver avuto un ruolo fatale nella morte del giovane. "L’urto con la catena potrebbe averla resa più potente", ha spiegato l’esperto di balistica forense Luca Soldati. Ma anche oggi non è stata completamente svelata tutta la dinamica. E per la sentenza bisognerà attendere. Ch.S.