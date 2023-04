Spacciavano cocaina in casa Arrestati due cugini marocchini

L’abitazione a Lonate Pozzolo era una vera propria centrale per la preparazione e la vendita di cocaina. A preparare le dosi per la clientela che non mancava due cugini marocchini, di 22 e 25 anni, arrestati dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, dopo un blitz nell’appartamento. Dunque nella giornata di sabato la pattuglia della Polizia durante un servizio di controllo del territorio transitando in via Pellico ha assistito ad un furtivo scambio tra un nordafricano uscito da un condominio e un italiano arrivato alla guida di un furgone. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno bloccato entrambi, i loro sospetti sono stati confermati dal controllo: l’italiano aveva appena ricevuto dallo straniero una dose di cocaina.

Accertato poi che il marocchino era residente nel condominio, i poliziotti sono entrati per cercarne l’appartamento ma, sulle scale, si sono imbattuti nel cugino ventiduenne che ha subito messo in atto una serie azioni per guadagnare tempo e impedire ai poliziotti di individuare e perquisire l’abitazione. Improvvisamente il giovane riuscendo temporaneamente a sottrarsi al controllo degli agenti, ha raggiunto un appartamento al primo piano tirandosi la porta alle spalle ma senza avere il tempo di chiuderla a chiave.

E sul tavolo all’interno gli agenti hanno trovato più di un etto di cocaina, in parte in "sasso" e in parte già divisa in dosi, bilancino, sacchettini e accendino per termosaldare le confezioni, 1.600 euro e quattro telefonini. I due marocchini, prima di essere colti in flagrante, stavano preparando le dosi di cocaina da vendere al dettaglio. I due pusher sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale e sono stati condotti in carcere. Prosegue dunque senza tregua l’attività delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, un mercato che purtroppo continua ad essere redditizio per i pusher, a cui i clienti non mancano. Solo qualche giorno fa sempre la Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un tunisino noto con il soprannome di Murad che spacciava nel parco del Museo del Tessile dove dava appuntamento ai clienti.

Rosella Formenti