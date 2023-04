Spacciava cocaina: confiscati due appartamenti a Canegrate

Canegrate (Milano), 28 aprile 2023 – Sono due gli immobili confiscati a Canegrate da parte dei carabinieri di Busto Arsizio che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dopo un provvedimento emesso dal tribunale di Busto Arsizio. Il tutto sulla base degli accertamenti patrimoniali a seguito dell’arresto di un 49enne albanese trovato in possesso di 8 chili di coca e della somma di 60mila euro, provento dell’attività di spaccio di cocaina.

Gli accertamenti di natura patrimoniale effettuati dai Carabinieri hanno consentito di individuare gli immobili di proprietà dell’arrestato nel comune di Canegrate. La confisca, prevista dall’articolo 240 bis del codice penale, consente per alcune fattispecie delittuose, tra cui alcune in materia di sostanza stupefacente, di procedere riguardo al denaro, ai beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.