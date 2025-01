Spaccate notturne. Via alla task force

CASOREZZO (Milano)

"La nostra Polizia locale continuerà a coordinarsi con le altre forze dell’ordine sia per le indagini che per il controllo del territorio. Le varie amministrazioni comunali si stanno già attivando per decidere azioni comuni che saranno comunicate non appena saranno definite". È così che Rosella Giola, il sindaco di Casorezzo, ha reagito agli ultimi episodi che hanno interessato il suo comune e altri centri del territorio, "spaccate" notturne che nelle ultime settimane hanno avuto come obiettivo alcuni esercizi commerciali. "Tutto il materiale video raccolto attraverso gli impianti di videosorveglianza - ha detto Giola -, sia pubbliche che private, è stato consegnato al fine di agevolare le indagini. Com’è noto, anche nei Comuni limitrofi si sono verificati episodi simili a quelli accaduti nel nostro paese, il che lascia pensare a un’azione organizzata". P.G.