Sostenibilità, emissioni zero e inclusione: le tre sfide di Legnano

C’è anche Legnano tra le città italiane che, dopo essersi candidate, sono state identificate dalla Commissione europea per l’"Intelligent Cities Challenge" (Icc) nel programma 2023-2025. La call, chiusasi a fine maggio, sostiene le città europee nella duplice transizione verde e digitale "attraverso conoscenze all’avanguardia e servizi di supporto alle città e alle loro economie locali". L’obiettivo che viene indicato per le città partecipanti è di realizzare la transizione verso un modello economico a zero emissioni, consentendo al tempo stesso l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile per ogni cittadino. Il programma sosterrà la transizione di tutte le città partecipanti nei tre settori chiave: construction & built environment, energy & renewables e mobility & transport. Attraverso Icc le città prescelte entrano in contatto con servizi di consulenza e un network di esperti per interagire con una comunità di città ad alte prestazioni, fra cui c’è anche Busto Arsizio.