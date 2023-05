Sos sciame su un albero Rimosso da un apicoltore

Uno sciame d’api sul ramo di uno degli alberi dell’area verde al centro del quartiere Aquilone ha movimentato il week-end del quartiere nella zona sud di Saronno. A dare l’allarme intorno alle 18 sono stati i volontari dell’associazione che si occupano del campetto e forniscono un presidio e un’attenzione all’intero quartiere.

Quindi per far fronte all’emergenza che preoccupava residenti e utenti del polmone verde, è stato chiamato un esperto apicoltore ma la posizione dello sciame, su un ramo decisamente alto, ha reso difficile l’intervento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco. Intorno alle 19,30 è stata individuata e recuperata la regina e così in pochi minuti l’intero sciame è stato rimosso dal ramo mettendo in sicurezza il parco.

S.G.