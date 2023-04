Sos rapine in farmacia Un’intesa per i videoallarmi collegati con la polizia

di Lorenzo Crespi

Obiettivo potenziare le difese delle farmacie del territorio, dopo l’escalation di furti e rapine ai danni delle attività negli ultimi mesi, con un picco in particolare tra gennaio e marzo. Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha sottoscritto ieri mattina a Villa Recalcati un protocollo d’intesa in materia di video-allarme antirapina con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Varese Franco Ceffa e il presidente di Federfarma Varese Luigi Zocchi. Il documento nasce sulla scorta del protocollo quadro nazionale sottoscritto tra Ministero dell’Interno e Federfarma, rinnovato il 4 settembre 2020. L’intesa mira innanzitutto ad incentivare l’installazione nelle farmacie del territorio di sistemi di videoallarme in grado di trasmettere, in caso di rapina all’interno dei locali delle farmacie, le immagini in tempo reale alle sale centrali operative delle forze di polizia. L’altro obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo costante dello strumento di pagamento elettronico, al fine di limitare l’impiego del contante e garantire così un efficace contrasto alle forme di criminalità diffusa.

È prevista inoltre, con il supporto delle forze dell’ordine, una formazione specifica degli operatori delle farmacie, finalizzata soprattutto alla loro auto protezione. Si svolgeranno quindi dei momenti di condivisione e di esame, in apposite riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei dati dei furti e delle rapine perpetrate a danno delle farmacie, per vagliare possibili ulteriori soluzioni e rendere i sistemi di sicurezza ancora più efficaci. Dall’inizio del 2023 ad oggi a finire nel mirino sono state diverse farmacie tra il capoluogo Varese e i dintorni: si ricordano alcuni furti o tentativi di furto a Sumirago, Castronno, Azzate e Buguggiate, fino alla parte sud della provincia tra Busto Arsizio e Castellanza.