Sos furti con destrezza Sottratta la borsa all’iper a una donna di 42 anni

Ancora un furto con destrezza nei centri commerciali. L’altro giorno è capitato ad una donna di Cuggiono che si era recata al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano per lo shopping. La donna, dopo avere parcheggiato la sua auto è entrata nel bar per un caffè. Ha lasciato tranquillamente la borsa accanto a sé e, nel giro di una frazione di secondo, la stessa era sparita con tutto il suo contenuto. Soldi, documenti, bancomat e chiavi di casa. Un danno non da poco per la donna di 42 anni che è riuscita a mantenere la calma per bloccare immediatamente il bancomat. Purtroppo il ladro è riuscito a dileguarsi facendo perdere le tracce, ma sarebbe stato ripreso in un video. Alla cuggionese non è rimasto altro da fare che presentarsi presso la stazione dei carabinieri per sporgere regolare denuncia.