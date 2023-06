Sos dispersione scolastica A rischio uno studente su tre Rimedia intesa col Comune

di Paolo Girotti

Lavorare sulla dispersione scolastica, sui numeri che la caratterizzano e che in alcuni casi specifici mostrano come uno studente su tre sia “a rischio”: numeri che, anche nel contesto del territorio del Legnanese, appaiono degni di attenzione. A questo servirà l’ accordo territoriale per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere delle giovani generazioni siglato fra l’amministrazione comunale e tutti gli istituti statali di Legnano e che verrà messo in atto con le risorse del Pnrr - oltre 552mila euro, giunti a destinazione grazie alla presentazione di progetti specifici - ottenute dagli istituti Bernocchi, Dell’Acqua e dall’istituto comprensivo di via dei Salici. Gli istituti, d’intesa con l’amministrazione comunale, hanno deciso infatti di condividere le risorse coinvolgendo, per l’attuazione dei progetti, le altre scuole cittadine in una logica di rete. Quattro le tipologie di azioni previste: mentoring e orientamento individuale per i soggetti più fragili e bisognosi di acquisire più consapevolezza e determinazione nell’affrontare il percorso scolastico; potenziamento delle competenze di base nelle discipline Invalsi per gruppi di minimo tre persone; percorsi laboratoriali di gruppo per stimolare le competenze e invogliare allo studio delle diverse materie; interventi di orientamento e informazione rivolti alle famiglie per fornire loro più elementi di conoscenza utili sugli indirizzi di studio superiori per orientare meglio le scelte scolastiche dei figli. La prima iniziativa "preparatoria" si terrà alla fine di giugno ma la durata dell’accordo è fissata al 31 dicembre 2025. "Su questo obiettivo da quasi dieci anni è attiva in città la Rete ReLè per il successo formativo degli adolescenti – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Ilaria Maffei -; l’accordo siglato integra l’iniziativa esistente portando a condividere con tutte le scuole della città, in un’ottica di sistema, le risorse ottenute da tre istituti".