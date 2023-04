Sos al rione Prealpi Capanno prende fuoco e va distrutto

Sono stati i saronnesi che erano a passeggio alla periferia cittadina a dare l’allarme per l’incendio scoppiato sabato pomeriggio. La chiamata di allerta è arrivata intorno alle 16 per una colonna di fumo nell’area verde intorno al Prealpi. A bruciare un capanno con davanti alcuni bancali di legna e all’interno attrezzi e materiale agricolo. Malgrado il tempestivo intervento dei pompieri il capanno è andato distrutto. Non ci sono stati né intossicati né feriti anche perché la struttura era vuota al momento in cui sono scoppiate le fiamme. Anche per questo i vigili del fuoco hanno effettuato, come prassi, gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio domato anche con l’aiuto dell’autobotte arrivata da Garbagnate.