Sorpresa dai vigili mentre getta rifiuti

Colta sul fatto mentre gettava rifiuti a lato di una strada, è tornata a casa con una multa da 300 euro. nel pomeriggio di venerdì, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel rione San Paolo, gli operatori della Polizia locale, infatti, hanno intercettato una cittadina intenta a gettare sette sacchi di immondizia di grandi dimensioni nelle vicinanze di via Romagna. Nei sacchi sono stati rinvenuti rifiuti solidi urbani riconducibili all’uso domestico e non pericolosi. Alla donna, domenicana residente in zona, è stata contestata una multa di 300 euro,

ed è stata obbligata anche a ripulire l’area.