Solidarietà e coesione in aula Premio a novanta allievi

Quasi 90 i bambini delle scuole varesine che hanno ricevuto il Premio XXV Aprile 1945, riconoscimento che è stato consegnato ieri alla tensostruttura dei Giardini Estensi, in occasione delle celebrazioni dell’anniversario della Liberazione. Il premio viene attribuito agli alunni che durante l’anno scolastico si sono distinti per l’impegno e per i valori di solidarietà e coesione.

"Questo premio – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – fu istituito all’indomani della fine della guerra, ed è significativo come tra i primi pensieri ci fu quello di dare vita a un riconoscimento dedicato alle scuole, con l’intento di consolidare i valori di libertà e coesione anche per le future generazioni". L’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio si è rivolta così ai bambini: "Siate sempre in grado di mostrare empatia, di difendere i valori di giustizia, di essere cittadini liberi in un Paese libero".

L’iniziativa rientra nel ricco calendario di appuntamenti promossi da Anpi sezione di Varese in collaborazione con l’amministrazione comunale per la ricorrenza, che vedrà il suo clou nella mattinata di domani. Dopo la messa in basilica alle 9.30, prenderà il via il corteo che raggiungerà Palazzo Estense, dove è in programma la manifestazione conclusiva.

Lorenzo Crespi