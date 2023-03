Smantellato un altro bivacco di spaccio Arrestato pusher straniero di 35 anni

di Rosella Formenti

Prosegue senza tregua il contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive del territorio varesino. L’altro giorno nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese, i militari della compagnia di Saronno hanno effettuato un blitz elle zone boschive dei comuni di Caronno Pertusella, Origgio e Uboldo . In tutte le località in cui è stata eseguita la perlustrazione, da parte di venti uomini della compagnia, sono state trovate tracce della presenza di spacciatori. In particolare nella località nota come "Via del Boschetto" nel territorio di Caronno Pertusella i militari hanno individuato un bivacco, chiaramente utilizzato dagli spacciatori, dove hanno fermato e tratto in arresto un egiziano di 35 anni. Il trentacinquenne è stato trovato in possesso di 230 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina e di 2700 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato processato ieri con rito direttissimo al Tribunale di Busto Arsizio, l’arresto è stato convalidato e per l’egiziano è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’attività di controllo, che si è estesa anche alle nelle vie di comunicazione direttamente adiacenti alle aree interessate, proseguirà con la medesima intensità nelle prossime settimane.

L’impegno delle forze dell’ordine è senza tregua, una settimana fa sempre i carabinieri della compagnia di Saronno erano intervenuti nelle zone boschive del comprensorio "Parco Pineta" nell’area del comune di Tradate, nella località "Pianbosco" del comune di Venegono Superiore e nella località "Croce del Monte" del comune di Castelseprio. Il personale impiegato in quella circostanza ha individuato complessivamente cinque bivacchi che sono stati smantellati, rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente oltre ai viveri utilizzati dagli spacciatori. La presenza di spacciatori a cui purtroppo non mancano i clienti, è un problema che da tempo è motivo d’allarme per i sindaci della zona che di recente hanno incontrato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che ha assicurato l’impegno del Governo nell’avviare un percorso condiviso per fermare il fenomeno.