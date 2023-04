Simboli satanici a due passi dall’Isolino

Messe nere lungo il percorso dell’Olona Greenway? La domanda è obbligatoria dopo il ritrovamento di alcuni simboli che riportano a riti satanici a ridosso dell’isolino di Parabiago, a due passi dalla strada che conduce al Sempione. A scoprire quella che sembra a tutti gli effetti una scena legata a un rito è stato l’ex sindaco di Nerviano e attuale assessore della Giunta di Daniela Colombo, Sergio Parini, che spiega: "Stavo facendo una passeggiata quando mi sono ritrovato di fronte a una strana scena. Non so esattamente se abbiano un significato una candela e una gallina senza testa... Semplicemente mi sono meravigliato nel vedere queste cose dove passa un percorso frequentato. Non che mi susciti timore, però di gente strana in giro c’è n’è parecchia davvero".

Parini ha girato quindi un video mostrando quello che sembra un nastro rosso, del sangue e i resti della gallina, oltre ad altri oggetti non meglio identificati". In zona anni fa alcuni altarini satanici erano stati scoperti dentro il Parco del Roccolo e nel Parco Alto Milanese, nella zona di Legnano. Probabilmente erano stati messi lì da alcuni spacciatori come segnalazioni e per allontanare i curiosi, ma non si sono mai trovati gli autori.

Al momento non è stata fatta alcuna denuncia e quindi rimangono le tracce senza che nessuno possa indagare su quanto è accaduto all’isolino di Parabiago. Peraltro si tratta di un percorso che da tempo è interrotto da San Vittore Olona per via dei lavori delle gigantesche vasche di laminazione che si stanno completando a ridosso del fiume Olona.

Ch.S.