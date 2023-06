Silvio Berlusconi, grande imprenditore e rivoluzionario politico: ricordi di Varese

Nella sua carriera politica e imprenditoriale Silvio Berlusconi ha avuto rapporti importanti con Varese. "Ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana e del settore della comunicazione in particolare, ha rivoluzionato la politica incidendo per decenni sui destini istituzionali e di governo dell’Italia, ha reso vincenti i club calcistici dove ha investito – commenta Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese –. Al di là del pensiero e giudizio politico di ognuno di noi, è impossibile negare le doti di un personaggio che ha saputo affermarsi come innovativo in qualsiasi avventura si sia addentrato".

Lo ricorda anche l’ex presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi: "Un imprenditore, un uomo che ha segnato la storia del nostro paese. Una persona concreta, che ha fatto dell’impegno e del lavoro il suo tratto principale. Questo non è il momento del giudizio, ma quello del ricordo e del rispetto per il dolore della famiglia".

Lorenzo Crespi