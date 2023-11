Siglata l’intesa con Ferrovienord sulla cessione di aree dismesse

È stato siglato l’accordo con Ferrovienord-Fnm Group per la cessione di alcune aree dell’ex sedime ferroviario (vecchia linea Novara-Seregno), dismesso a seguito dell’interramento della tratta Castellanza-Busto Arsizio. "L’acquisizione da parte del Comune di tali aree, ottenuta con la cessione in comodato d’uso gratuito, ci permetterà di realizzare opere necessarie a garantire una viabilità più sicura e scorrevole, ovvero il superamento di incroci viari, con rotatorie, in punti nevralgici per intensità di traffico - ha affermato il sindaco Mirella Cerini -. Inoltre verrà creato uno spazio parcheggio a uso pubblico, fruibile dai cittadini e dagli esercizi presenti, rispondendo a un bisogno espresso in questi anni dai castellanzesi residenti nella zona". Il Presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, ha sottolineato: "Si era reso necessario per la città trovare soluzione viabilistiche più agevoli e la cessione di queste aree risultava un passaggio fondamentale". Le aree, che non hanno necessità di bonifica, corrispondono all’attuale incrocio semaforico tra corso Matteotti, via Sempione e via Piave e all’incrocio stradale tra via Piave, via Lombardia e via XI settembre. "E’ stato un iter molto lungo ma siamo davvero soddisfatti - ha detto il sindaco Cerini -. Prima di poter arrivare alla cessione delle aree da parte di Ferrovienord, era necessario chiudere l’accordo sul debito di un milione e 860mila euro che il Comune di Castellanza avrebbe dovuto saldare già nel 2001, come contributo per l’interramento della ferrovia. Nel 2021, con la mia amministrazione, Castellanza ha ottenuto una riduzione del debito di cinquecentomila euro e la rinuncia da parte di FN degli interessi maturati, pari a 1 milione di euro". Silvia Vignati