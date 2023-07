Sicurezza sul lavoro Siglata un’intesa sotto la regia della Prefettura

di Lorenzo Crespi

Il lavoro comune di confronto sul tema era iniziato già a giugno del 2022, con l’insediamento di tre tavoli provinciali sulla sicurezza sul lavoro, dedicati rispettivamente ad analisi dei dati; comunicazione, divulgazione e formazione; best practices. In autunno era seguito un convegno in Camera di Commercio per analizzare il fenomeno e presentare le testimonianze di alcune aziende. Ora la rete istituzionale per promuovere la prevenzione sui luoghi di lavoro diventa ufficiale: siglato ieri a Villa Recalcati un protocollo d’intesa sotto la regia della Prefettura di Varese. A firmare il documento insieme al prefetto Salvatore Pasquariello le forze dell’ordine, la Provincia, le istituzioni e gli enti attivi in ambito sanitario, scolastico e ovviamente lavorativo, ma anche le associazioni di categoria e i sindacati. Il protocollo, che fissa delle attività annuali con momenti di aggiornamento, mira ad accrescere la cultura e la pratica della sicurezza sul lavoro a partire dalle iniziative di prevenzione, promozione e formazione rivolte a lavoratori e a datori di lavoro sugli obblighi di legge. Quindi l’adozione di adeguate azioni di contrasto al mancato rispetto di tali obblighi a tutela dell’incolumità dei lavoratori. "Le nostre imprese hanno sempre dato molta attenzione al tema, ma bisogna migliorare per quelle aziende che ancora non rispettano le attività da mettere in campo. Nel complesso possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti", è il commento del presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, che ha poi sottolineato l’aspetto della salute in azienda, intesa anche come salute mentale.

"L’imprenditore deve capire se c’è qualcosa che non va nella singola persona e occuparsene". Per i sindacati l’occasione della firma è stata utile per segnalare gli aspetti su cui soffermarsi, a partire dai settori "più caldi", ovvero l’edilizia, dove si sconta spesso il problema delle difficoltà comunicative tra i lavoratori stranieri che conoscono poco l’italiano, e la logistica. Quindi i numeri dell’ultimo studio di Uil Lombardia. A maggio 2023 Varese è al quarto posto in Lombardia per totale di infortuni (3905 casi invece dei 4606 di maggio 2022, con un calo del 15,22%). Ma aumentano gli infortuni mortali in provincia: già 6 ques’anno contro i 3 del 2022.