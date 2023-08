Sicurezza, scatta il giro di vite Divieto in stile americano: vietato portare alcolici in strada

di Lorenzo Crespi

Non si potrà consumare né portare con sé alcolici e superalcolici in strada, nei parchi e nelle aree che non hanno le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico. Inoltre gli esercizi pubblici e commerciali non potranno vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle 18 alle 6. La misura scatterà il prossimo 22 agosto in alcune vie di Varese e sarà attiva fino al 30 settembre. L’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti ha emesso un’ordinanza che ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza nelle ore serali, per evitare fenomeni negativi legati all’abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche. Un provvedimento che si è reso necessario a fronte di alcuni episodi accaduti recentemente e segnalati dalle forze dell’ordine.

L’area interessata è quella compresa tra piazza Repubblica, le vie Avegno, Medaglie d’oro, Piave, piazzale Trento e piazzale Trieste, via Casula, via Adamoli, viale Milano, via Como, via Morosini, piazza XX Settembre, via Orrigoni e via Mazzini. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. "Tale provvedimento – dichiarano il primo cittadino e l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – si inserisce in un quadro di collaborazione e condivisione con tutte le forze dell’ordine ed il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza coordinato dal prefetto Pasquariello. Siamo infatti convinti che per garantire la massima sicurezza, la condivisione delle strategie sia fondamentale e necessaria. Tale ordinanza, che va ad incidere principalmente sulla vendita di alcolici, ha carattere preventivo e precauzionale". Il divieto non si applica alle zone che hanno determinate autorizzazioni, come ad esempio quelle con le concessioni per dehors e tavolini all’aperto, e ovviamente il trasporto per chi deve accedere alle abitazioni private nelle vie interessate dal provvedimento. Le nuove normative non riguardano gli esercizi che effettuano servizio a domicilio e le attività di ristorazione limitatamente alla consumazione sul posto. Per gli esercizi commerciali la vendita per asporto rimane ammessa solo se abbinata alla prevalente vendita di alimentari. Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell’ambito di eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate o patrocinate dal Comune.