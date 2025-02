Si torna a nuotare in piscina. Finita la messa in sicurezza

Per l’impianto natatorio, chiuso ormai da mesi, è finalmente arrivato il momento di riaprire i battenti, dopo che lo scorso mese di novembre erano state verificate anomalie in una delle travi di legno della copertura dell’impianto. Da quel momento erano iniziate le verifiche necessarie per consentire il proseguimento in sicurezza delle attività: praticamente tutti i corsi erano stati “congelati“. "Siamo emozionati di annunciarvi che lunedì 17 Febbraio la piscina riaprirà al pubblico con tutte le attività - spiegano i responsabili dell’impianto, che chiamano a raccolta i tanti frequentatori dell’impianto, che da mesi erano in attesa di informazioni -. È stato un periodo difficile per tutti. Ora siamo pronti più che mai per ripartire".

La riattivazione del servizio avverrà in condizioni di massima sicurezza, anche se i frequentatori potranno immediatamente verificare che qualcosa è ancora in divenire. "Per qualche mese avremo piccolissimi disagi relativi alla presenza dei sostegni di sicurezza per le travi - spiegano i responsabili dell’impianto -. Sostegni che, pur garantendo elevati standard di stabilità e sicurezza, saranno successivamente rimossi nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando saranno eseguiti gli interventi definitivi di sistemazione e sostituzione della copertura.

In questo modo, potremo ripartire a settembre con una struttura nuova e sempre più efficiente". Da lunedì 10 febbraio la segreteria della piscina sarà dunque aperta per rispondere direttamente a tutte le richieste, mentre da domani lo staff si occuperà di contattare tutti gli iscritti telefonicamente. Paolo Girotti