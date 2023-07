Si raccolgono le firme per tre referendum

In Comune a Castellanza, al Settore servizi demografici, è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo "Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352". Il promotore è il comitato denominato "Assemblea costituente dei cittadini", costituitosi lo scorso 12 maggio. Vediamo cosa prevede il progetto di legge. Tre, semplificando, i cambiamenti richiesti: il divieto di trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32), un referendum popolare più facile (articolo 75) e l’elezione diretta dei giudici della Corte costituzionale (articolo 135). Le modifiche proposte all’articolo 32 sono finalizzate a evitare nuove future strumentalizzazioni del concetto di salute, a ridare vita alle intenzioni originarie dei padri costituenti, rendendo effettivi i principi dell’inviolabilità del corpo e del rispetto della dignità dell’essere umano. Il nuovo testo assicura il rispetto della salute dell’individuo, in senso materiale e spirituale. Le firme necessarie per presentare la proposta referendaria sono ridotte da 500mila a 50mila, ed è stato tolto il quorum costitutivo. Il termine ultimo per firmare è il 16 ottobre 2023. S.V.