Si allontana da casa e si perde in montagna

È stato un pomeriggio concitato ieri in paese per le ricerche di una donna di 64 anni che si era allontanata dalla sua abitazione. L’allarme è scattato attorno alle 15 quando è stato attivato il piano provinciale per ricerca persona, sul posto è arrivata una squadra dal distaccamento di Luino con un fuoristrada e un’autopompa. Sono in arrivo l’U.c.l. (Unità di Comando Locale), gli esperti del T.a.s. (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo Speleo Alpino Fluviale e i volontari di Protezione Civile. Per fortuna un paio d’ore dopo la donna è stata ritrovata viva dalla squadra speleo, nei pressi della chiesa del "Bruganten". Siccome il punto era particolarmente impervio, l’anziana è stata stabilizzata e poi trasportata con una barella utilizzata per i recuperi in montagna fino all’ambulanza. A partecipato ai soccorsi anche il sindaco del paese.