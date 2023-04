Serate estive serene con il progetto sicurezza

Approvato dalla giunta di Vergiate, guidata dal sindaco Daniele Parrino, il Progetto prevenzione e sicurezza urbana 2023, obiettivo serate estive più sicure. Nel documento sono indicate le iniziative che saranno messe in atto, tra cui l’estensione nelle ore serali del servizio delle pattuglie degli agenti e l’impiego di un’auto civetta per contrastare attivi vandalici e fenomeni di microcriminalità. Servizi dunque rafforzati in vista dell’estate, in particolare quelli serali dalle 19 alle 22 saranno rivolti ai controlli degli esercizi pubblici e delle strade, con verifiche sui conducenti, ci saranno pattugliamenti per contrastare fenomeni di degrado urbano, estesa anche l’attività di vigilanza nelle giornate festive nei luoghi interessati dall’afflusso di persone o in concomitanza di manifestazioni. Attenzione anche agli schiamazzi notturni. Importante è anche la collaborazione del Controllo di vicinato che l’amministrazione comunale intende ampliare. Per informazioni scrivere a: [email protected]