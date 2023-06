Sentenza Maltesi, verso il ricorso "L’omicidio era premeditato"

di Christian Sormani

"Com’è possibile non riconoscere le aggravanti?". Se lo domandano gli avvocati di parte civile del figlio di Carol Maltesi, Carlos, e del padre del bambino, Marco Bonfante. "Non ce lo saremmo mai aspettati – spiegano Annamaria Rigo e Veronica Villanici, dopo la condanna a 30 anni di Davide Fontana, reo confesso del delitto –. Ci consulteremo con la procura per impugnare la sentenza, che riteniamo incredibilmente lieve per chi si è reso responsabile di un crimine così efferato e ripugnante".

"Siamo deluse e incredule – continuano – di fronte al mancato riconoscimento della premeditazione a un assassino che per giorni aveva lavorato all’organizzazione di quell’ultimo film hard, durante cui uccidere Carol. Non ci capacitiamo nel veder esclusa l’aggravante delle sevizie a chi ha scarnificato il volto e smembrato il corpo senza vita della povera Carol. Ancora più vergognosa è la concessione delle attenuanti generiche a un omicida che per oltre due mesi ha cercato in ogni modo di disfarsi per sempre del corpo a brandelli della vittima rispondendo al suo posto al telefonino e spacciandosi per lei con sms e Whatsapp. Che giustizia è questa? Come faremo un giorno a spiegare al figlioletto di Carol che l’assassino non ha avuto il massimo della pena per un delitto così agghiacciante?".

Sulla pena dei 30 anni torna il sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo, che ha sentito anche l’avvocato al quale il Comune aveva affidato la costituzione di parte civile. "Sulla sentenza, per rispetto delle istituzioni e dei ruoli, non mi permetto di esprimere giudizi, tuttavia per quanto di mia conoscenza, il rammarico resta: sui futili motivi c’è una espressione discrezionale, che non mi sento di condividere. Anche per il comportamento dopo il delitto, ci si aspettava una pena molto più severa".