Sentenza Maltesi, il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo: "Ci aspettavamo una pena molto più severa"

Rescaldina (Milano) – Sulla pena inflitta a Davide Fontana, l'assassino di Carol Maltesi, l'opinione pubblica si è schierata in gran parte contro la decisione della Corte d’Assise in primo grado di non infliggere l'ergastolo – ma 30 anni – al food blogger, reo confesso del terribile omicidio della giovane modella.

Adesso arriva anche la presa di posizione del sindaco di Rescaldina, cittadina in cui il killer e la vittima hanno convissuto, in una casa a corte di via Barbara Melzi.

La voce del sindaco

"Ho voluto sentire anche il nostro avvocato, al quale avevamo affidato la costituzione di parte civile - spiega il sindaco Gilles Ielo – Sulla sentenza, per rispetto delle istituzioni e dei ruoli, non mi permetto di esprimere giudizi, tuttavia per quanto di mia conoscenza, il rammarico resta per alcuni aspetti. Se per la premeditazione non riconosciuta vi sono valutazioni inerenti a quanto emerso dalle indagini che possono giustificare il provvedimento, sui futili motivi invece c'è una chiara espressione discrezionale, che non mi sento di condividere. Per quanto mi è stato riportato, se ho ben compreso e semplificando ai minimi termini – questa l’opinione del primo cittadino – la decisione di Carol di riprendere possesso della sua vita e di lasciare Fontana, sarebbe cosi significante da ‘giustificare’ quanto accaduto”.

Motivazioni, così come comprese da Ielo, che al sindaco paiono poco comprensibili. “Questo non solo introduce una sorta di pericolosa giustificazione del reato – esplicita così la sua posizione il primo cittadino – ma ancor più grave, disconosce il diritto e l'autonomia della vittima. Non ho invece ancora riscontro di quanto sia stato assegnato in riferimento all'occultamento. Certo è che, soprattutto per il comportamento adottato dopo il delitto, con gli evidenti e gravi tentativi di nascondimento e depistaggio, ci si aspettava una pena molto più severa".