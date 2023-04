Seicento volumi e una serie d’eventi

La dotazione libraria della biblioteca di Mazzafame che, se tutto andrà come previsto dall’amministrazione, dovrà costituire un punto di riferimento in tutto il quartiere, potrà contare su circa 600 volumi, che saranno periodicamente rinnovati e che sono stati organizzati in isole tematiche: sezioni

di narrativa, fantasy, romanzi storici, saggistica, hobbistica, viaggi, sport, benessere e libri per bambini. La biblioteca di via dei Salici 6 sarà aperta tutti i giorni da lunedì a sabato con questi orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30 - 18.45, martedì 9.30 – 13 e 14.30 18.45, sabato 9.30 – 13.00 e 14.30 - 18.00

. In questi spazi verranno organizzati anche appuntamenti dedicati:

il primo in programma è "Nonno, mi leggi una storia?", fissato per giovedì 13 aprile alle 17 (appuntamento che si ripeterà ogni giovedì) , cui seguirà la presentazione del libro

di Giuditta Campello martedì 18 aprile, sempre alle 17, all’interno del ciclo di incontri "Storie da Pelledoca" in collaborazione con la libreria Ambarabà e la casa editrice Pelledoca.

A Mazzafame sarà sempre presente un bibliotecario, affiancato da due operatori del servizio civile.

P.G.