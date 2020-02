Sedriano (Milano), 26 febbraio 2020 - Stanno bene e sono assistiti da quattro tecnici dell’Asl2 del Savonese i dodici pensionati di Sedriano che da martedì sono confinati nell'hotel "Bel Sit" di Alassio in Liguria dopo il caso della 72enne del lodigiano positiva al Codiv-19. Per la comitiva sedrianese, che fa parte dell’associazione pensionati sedrianesi, è scattata la quarantena obbligata all’interno dell’hotel per quindici giorni.

I pensionati sarebbero dovuti partire, ma tutto è stato bloccato tutto dopo il caso del Coronavirus", trovato ad una 72enne residente a Castiglione d'Adda e che era in albergo col medesimo gruppo di anziani. Gli anziani stanno tutti bene e sono in stretto contatto telefonico con i parenti.