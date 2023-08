Scuole di via Gramsci Fondi per il ripristino

Ammontano a quasi 270mila euro i costi per gli interventi di ripristino del plesso scolastico di via Gramsci a Tradate, in seguito all’ondata di maltempo dello scorso 12 luglio. Una somma che la Provincia di Varese ha messo a disposizione d’urgenza, con una variazione inserita nel bilancio 2023 che è stata approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio provinciale di giovedì. Il plesso, che ospita tre istituti divisi in cinque edifici, tra cui due palestre e la casa dell’ex custode, ha subito diversi danni significativi, a partire dallo scoperchiamento di parti della copertura dell’istituto Geymonat, con lamiere sparse all’interno della proprietà. Quindi diverse lamiere del tetto attiguo tagliate dalle lastre scoperchiate, allagamenti nelle aule e nei laboratori sottostanti, con accumuli d’acqua nelle plafoniere e danni ai macchinari e ai computer. Poi ancora la caduta di alberi sia dalla proprietà limitrofa ex arcivescovile che dalla struttura della scuola stessa, danneggiamenti alle vetrate delle finestre, alle recinzioni di confine e alle strutture dei campi giochi interni. Infine alcune lamiere divelte nell’edificio del Montale e nell’ex liceo alcuni tronchi e rami riversati sulla copertura che ospita un impianto fotovoltaico. Si interverrà per ripristinare le condizioni del plesso in vista della ripresa delle lezioni a settembre. L.C.