Scritte sui muri con lo spray a Busto Arsizio: vandali filmati

Ancora vandalismi a colpi di vernice spray in centro città. Ancora graffiti per nulla espressioni artistiche ma veri e propri sgorbi sui muri di alcuni edifici, questa volta però i vandali potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere in funzione nell’area in cui hanno compiuto il loro raid. Episodi che stanno esasperando i residenti che in passato già avevano manifestato le loro preoccupazioni per presenze non certo rassicuranti nella zona di piazza Vittorio Emanuele II, di nuovo bersaglio dei vandali con lo spray.

Nell’ultimo raid, di alcuni giorni fa, potrebbero essere stati filmati, per questo saranno messe a disposizione della Polizia le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che "controlla" l’area tra via Solferino e piazza Vittorio Emanuele II.

Sempre in centro sono stati danneggiati i vetri della sede di un servizio di assistenza fiscale e le nuove pareti antincendio realizzazione alla stazione Fnm in via Monti. Insomma la situazione è preoccupante e i cittadini chiedono maggiori controlli.

Anche a Castellanza sono stati segnalati atti vandalici, a suscitare particolare indignazione la distruzione a sprangate dell’altalena inclusiva nella Corte del ciliegio, collocata di recente e l’unica accessibile anche ai bambini disabili. Un atto becero. R.F.