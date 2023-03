Scoppia l’incendio in cucina Evacuato dai pompieri un palazzo di sette piani

La cucina è andata distrutta, il condominio evacuato per qualche ora ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni alla struttura e salvato un gatto. E il bilancio dell’incendio scoppiato in via Bixio. A far scattare l’allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Saronno con due mezzi, un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e i carabinieri della stazione cittadina è stato il fumo che dall’appartamento in cui è scoppiato l’incendio si è propagato sulle scale. Anche per questo, oltre che per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare l’intero palazzo di 7 piani. Fortunatamente le fiamme sono state domate nell’appartamento e contenute, grazie all’abilità dei vigili del fuoco. S.G.