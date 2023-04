Scontro frontale fra due auto Perde la vita ragazzo di vent’anni

Un terribile incidente “frontale“ fra due vetture è costato la vita a un ragazzo di soli 19 anni. Gravissimo quanto accaduto ieri poco dopo le 14,30 lungo la strada Provinciale 239, all’altezza del sottopasso dell’autostrada A4. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte due auto che hanno impattato l’una contro l’altra in maniera violenta, tanto che per il diciannovenne, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più niente da fare. Ferito in modo lieve invece il conducente dell’altra vettura, un 32enne di zona che soccorso dal personale sanitario, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano insieme alla polizia locale di Sedriano che hanno realizzato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto che rimane ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari con tre ambulanze e l’elisoccorso, mentre il traffico lungo la provinciale è stato deviato per permettere alle forze dell’ordine di poter lavorare per l’emergenza. Il diciannovenne è stato dichiarato deceduto poco dopo lo schianto.

Qualche mese fa sempre nella medesima zona una donna di 44 anni era stata protagonista di un terribile incidente: tamponata si era poi ribaltata con la propria auto. La donna era stata stabilizzata sul posto ed accompagnata in ospedale. Sempre in zona ad inizio mese un incidente stradale fra due auto in via Pessina aveva causato il ferimento di una bimba di cinque anni, poi trasportata al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta. Due giorni fa a Legnano un incidente ha portato in ospedale i conducenti di un’auto e un furgone a Legnano che si sono scontrati sul viale Cadorna.

Christian Sormani