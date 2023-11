Scontro fra auto sulla provinciale

Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Castelveccana, in provincia di Varese. Era circa l’una e mezza quando due auto si sono scontrate in viale Europa, ovvero il tratto di provinciale 69 che attraversa il paese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 33 anni e una donna di 76, che sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Cittiglio e di Varese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Luino.