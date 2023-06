Legnano, 20enne ruba la borsa a una donna e la fa cadere a terra: arrestato

Legnano (Milano), 2 giugno 2023 – Ha strappato la borsa a una donna di 64 anni che stava camminando tra largo Seprio e corso Italia, facendola cadere a terra, ma dopo essersi dato alla fuga e il successivo pronto intervento degli agenti del commissariato di polizia di via Girardelli, il responsabile, un cittadino italiano di vent’anni con precedenti penali, è stato arrestato per rapina e lesioni.

L'uomo, a bordo di una bicicletta, poco prima di mezzogiorno ha infatti cercato di strappare la borsa alla donna che in quel momento stava percorrendo a piedi corso Italia. La donna, istintivamente, ha tentato di trattenere la borsa ed entrambi sono rovinati a terra: l'uomo, appropriatosi della borsa, ha tentato la fuga, ma è stato seguito e successivamente raggiunto in via san Domenico, dove aveva cercato riparo, da alcuni cittadini e dalla stessa vittima, che non hanno mai perso il contatto visivo con il responsabile.

Gli agenti della Volante del Commissariato, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, stavano controllando proprio quella zona della città e, constatata la presenza di numerose persone in strada e lo stato di concitazione, hanno preso contatti con la vittima, richiedendo i necessari soccorsi (la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde) per poi fermare l’uomo, portandolo alla camera di sicurezza del Commissariato di via Gilardelli.

La donna, dopo aver ricevuto le necessarie cure all'Ospedale di Legnano, si è recata in Commissariato per sporgere denuncia. Nei confronti del responsabile sarà invece avviato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione e il processo per direttissima è fissato per domani mattina a Busto Arsizio.