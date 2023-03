Schiume nell'Olona, l'eterno ritorno. Come fare a risolvere il problema? La proposta

Una giornata di pulizia delle sponde dell’Olona promosse dagli ambientalisti

Legnano - L’invito a sedere al tavolo è arrivato e oggi gli "Amici dell’Olona" faranno di tutto per non sprecare l’occasione propizia, proponendo ai presenti una volta ancora l’istituzione di un sistema di controllo delle sponde del fiume basato sulla sinergia tra le polizie locali dei Comuni attraversati dall’Olona: si annuncia con questi presupposti la riunione alla quale parteciperanno oggi i "Sindaci per l’Olona", gruppo di Comuni nato per difendere le acque del fiume e che oggi si troveranno a interloquire con i portavoce del gruppo di cittadini che, ugualmente, ha preso a cuore le sorti del fiume.

In gioco, come ormai da qualche settimana, c’è l’istituzione di un sistema di controllo che possa permettere di intervenire in modo tempestivo in occasione di sversamenti nelle acque del fiume. Se i sindaci hanno indicato il Consorzio del fiume come riferimento diretto per gli interventi di verifica, gli Amici dell’Olona, rappresentati dal consigliere comunale di Legnano del Movimento dei cittadini, Franco Brumana, hanno una proposta diversa che nasce da una possibile sinergia tra le polizie locali già operative sul territorio. "Precisiamo che il pronto accertamento non comporterà alcun costo aggiuntivo rispetto all’ordinaria spesa per i dipendenti comunali - viene spiegato nel documento preparato per la riunione di oggi e che giustifica la proposta -. È sufficiente che la Polizia Locale riceva indicazioni di svolgere gli accertamenti urgenti previsti dall’art.354 del codice di procedura penale intervenendo sui posto, scattando fotografie, prelevando campioni di acqua, descrivendo nel verbale l’accaduto e la sua estensione a monte e inviando il verbale alla Procura della Repubblica e all’Arpa".

Il servizio di pronto accertamento potrà essere avviato anche da un solo Comune ed è "auspicabile che vengano stipulate una o più convenzioni, che prevedano la collaborazione tra le varie Polizie locali e in particolare permettano in caso di urgenza e necessitaà di sopperire alla carenza di personale del Comune di minore dimensioni prevedendo l’intervento di agenti al di fuori del Comune di appartenenza". Oggi si capirà se la proposta troverà ascolto.