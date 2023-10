Schianto sulla Vigevanese. Muore donna di 46 anni

Una donna morta dopo essere finita fuori strada con la propria auto. È accaduto mercoledì sera lungo la nuova Vigevanese per cause ancora in fase di accertamento. Ancora sangue lungo una delle strade più pericolose del Sud Milano, la Ss 494 che collega Milano a Vigevano e Mortara. La donna di origini brasiliane di 46 anni è morta dopo un drammatico incidente stradale sulla cui dinamica stanno ancora lavorando i carabinieri. Secondo le prime informazioni la quarantaseienne viveva in zona, forse proprio a Gaggiano, ma lavorava nell’Abbiatense.

L’incidente è avvenuto presumibilmente attorno alle 22.30 nel tratto di statale che attraversa il territorio di Gaggiano. Questo almeno è l’orario in cui è stato lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, che hanno notato l’auto fuori strada. Sul posto, dopo pochi minuti, sono intervenuti i mezzi di soccorsi del 118 di Milano con una ambulanza e un’automedica e i vigili del fuoco del vicino distaccamento volontari di Abbiategrasso. I medici e paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che i vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere già priva di vita. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per tagliare le lamiere dell’auto nella quale era rimasta imprigionata la donna. La vittima, che pare stesse tornando a casa dal lavoro, viaggiava a bordo di una Fiat 500 bianca che finendo fuori strada è andata a sbattere contro un albero accartocciandosi.

Verosimilmente nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso il compito di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Fra le ipotesi non viene escluso il malore della conducente, residente in zona e madre di un ragazzino di 13 anni.

Non viene nemmeno escluso un ostacolo improvviso, come ad esempio un animale, sulla sede stradale. Una presenza che potrebbe aver spinto la donna a sterzare improvvisamente. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code in direzione Milano per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Di incidenti causati da animali (cinghiali, nutrie e volpi) nel Sud Milano se ne verificano frequentemente. Disagi molto importanti, con lunghe code.