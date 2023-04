Schianto fra due vetture Chiusa l’uscita dell’A8 per soccorrere i feriti

Incidente stradale nella mattinata di ieri, venerdì 21 aprile, intorno alle 11.30 sull’autostrada A8. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’uscita di Cavaria in direzione di Varese. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, uno dei quali rimasto incastrato contro il guardrail, e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. L’uscita autostradale è rimasta chiusa al transito per il tempo necessario alle operazioni, con le inevitabili ripercussioni sul traffico deviato sulle uscite di Solbiate Arno e Gallarate.