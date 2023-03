"Scegli la strada giusta" Il truck della Polizia postale contro il cyberbullismo

di Lorenzo Crespi

Il viaggio attraverso la penisola del truck della polizia postale ha toccato anche Varese. Piazza Repubblica ha ospitato ieri dalle 9 alle 13 una delle tappe della decima edizione del progetto nazionale della polizia di Stato "Una vita da social". Un’iniziativa volta alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo del web e dei social in particolare. Per questo i destinatari principali sono stati i giovani e le loro famiglie, con momenti di riflessione e di apprendimento sull’uso consapevole dei social network. Alcune scolaresche di Varese hanno potuto assistere a lezioni sul tema tenute dagli esperti della polizia postale e anche i varesini di passaggio si sono potuti avvicinare al truck, un mezzo pesante allestito con tecnologie di ultima generazione. Un luogo dove ricevere le informazioni necessarie per difendersi dai rischi di internet e usare in modo consapevole smartphone, tablet e pc.

I pericoli sono molteplici, con i ragazzi particolarmente soggetti a comportamenti vessatori come il cyberbullismo. Sono poi in crescita i fenomeni legati alla sfera sessuale, a partire dalla cosiddetta sextortion, che colpisce in particolare giovani di sesso maschile, spinti in chat da profili fake (che si fingono ragazze interessate) ad avviare videochiamate osé, per poi essere ricattati dai delinquenti digitali.

Le ragazze sono invece più soggette al revenge porn, con la diffusione online dei loro scatti intimi inviati ad amiche o fidanzati.

All’iniziativa erano presenti anche gli operatori della polizia scientifica della Questura di Varese, che hanno allestito un gazebo con materiale divulgativo inerente la loro attività, e gli operatori della polizia stradale con un mezzo della specialità.