Scacco ai vandali Notte brava ad Azzate Tre i denunciati

Nella notte del 15 gennaio scorso ne avevano combinate di tutti i colori con il loro raid vandalico ad Azzate, un episodio che aveva suscitato profonda indignazione nel paese. Ora i presunti responsabili, due giovani, uno maggiorenne, l’altro minorenne, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri per danneggiamenti. I due vandali avevano effettuato il loro blitz in via Colli: avevano divelto i cartelloni stradali, spostato le coperture dei tombini, rovesciato bidoni dell’immondizia, e danneggiato anche due autovetture parcheggiate, una lasciata con gli specchietti rotti, l’altra senza le targhe. Una vera e propria “notte di follia” che poteva avere serie conseguenze per le persone: basti pensare al tombino scoperto, una situazione di pericolo per chiunque fosse transitato con la bicicletta o in moto.

Subito il raid vandalico era stato denunciato dal sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi che aveva anche rivolto un appello ai responsabili invitandoli a presentarsi dai carabinieri. L’appello non è stato ascoltato, nel frattempo i militari della stazione di Azzate hanno avviato indagini. L’attività investigativa è stata condotta con la collaborazione del personale della polizia locale, sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza e sono state raccolte informazioni da testimoni, azioni che hanno consentito agli inquirenti di identificare i due giovani, un maggiorenne, già con precedenti di polizia, ed un minorenne incensurato, ritenuti responsabili di quei gesti.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento alle competenti Autorità Giudiziarie i due ragazzi. Denunciata anche una terza persona per il reato di favoreggiamento personale, perché ha rilasciato dichiarazioni false, nel tentativo di impedire l’identificazione dei responsabili.

Ancora invece da identificare gli autori dei recenti vandalismi alla stazione di Luino dove sono stati di nuovo imbrattati alcuni locali imbiancati di recente, sono stati rotti vetri e danneggiate alcune porte, una situazione documentata con fotografie dai consiglieri leghisti Alessandro Casali e Davide Cataldo che hanno inviato una lettera al sindaco Enrico Bianchi per sollecitare un incontro con Rfi, obiettivo riportare il decoro nella struttura.

Rosella Formenti