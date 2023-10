Sbalzata fuori dall’abitacolo. Tragico schianto sulla A8: gravissima una ventiduenne

Le due auto che si scontrano per motivi ancora da chiairire. Una resta in mezzo alla carreggiata, devastata dall’impatto. L’altra decolla e si ribalta su una fiancata: la passeggera, la ventiduenne milanese S.B., viene sbalzata fuori dall’abitacolo e scaraventata a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente. È la dinamica del tragico schianto avvenuto qualche minuto prima delle 16 di ieri nel tratto dell’autostrada A8 compreso tra l’uscita Fiera e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese: la ragazza, incosciente, è stata soccorsa dai sanitari di Areu, che hanno subito avviato le manovre di rianimazione per poi trasportare la ferita d’urgenza al Niguarda; le sue condizioni sono ritenute estremamente critiche dai medici. La ventiduenne era sulla macchina guidata da una donna di 38 anni, che è uscita da sola dall’auto, seppur molto dolorante: anche lei è stata portata in ospedale, a Legnano, per traumi alla testa e a un braccio non preoccupanti. La conducente dell’altro veicolo, di 39 anni, è rimasta illesa e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Sull’A8 sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per accertare dinamica ed eventuali responsabilità. Tre ore prima, attorno alle 13, un altro grave incidente è avvenuto in città, in zona Bocconi: una Ford Puma si è scontrata con uno scooter Honda, e ad avere la peggio è stato il centauro, M.M. di 52 anni, accompagnato in codice rosso al Niguarda. Secondo la prima ricostruzione dei vigili, l’auto stava percorrendo viale Toscana in direzione Tibaldi, mentre il motorino stava percorrendo via Leoni in direzione Vittadini. All’incrocio, la Puma, stando a informazioni ancora da confermare, sarebbe passata col rosso, colpendo sul fianco destro la Honda Pcx 125 guidata dal cinquantaduenne, che è stato disarcionato e sbalzato violentemente sull’asfalto. Oltre ai rilievi, i ghisa hanno anche cercato di individuare testimoni o telecamere che abbiano ripreso il momento dell’impatto.

Nicola Palma