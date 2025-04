Saronno-Legnano, arrivano le restrizioni

Il match Saronno-Legnano a porte semi-chiuse: vietati i biglietti ai residenti in provincia di Milano. Penultima giornata del campionato di Eccellenza, ma la sfida più attesa del girone – quella tra FBC Saronno e Legnano – si disputerà senza parte del pubblico. Per motivi di ordine pubblico, le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano. Una misura che esclude di fatto la maggior parte del tifo legnanese, ma anche diversi sostenitori saronnesi domiciliati nel territorio milanese. Il match è in programma domenica alle 15.30 allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno, e nonostante la posta in palio e la storica rivalità, sugli spalti mancherà una fetta importante del pubblico. A confermare la misura è stata la stessa società Saronno, con una comunicazione ufficiale: "Come da disposizione del prefetto di Varese, in occasione della partita è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Milano. Tale provvedimento è stato affidato all’esecuzione del questore di Varese ed è stato notificato alle società sportive interessate". Una decisione che arriva dopo gli episodi di tensione registrati in passato tra le due tifoserie. Nonostante l’assenza di parte del pubblico, da Saronno arriva comunque l’invito a sostenere la squadra biancoceleste: "Non mancate per tifare i nostri ragazzi", recita il messaggio del club. Ch.So.